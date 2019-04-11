Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по тем, кто хочет поставить КНДР "на колени"

По словам лидера Северной Кореи, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что государство должно последовательно развивать социалистическую экономику, а тем, кто хочет с помощью санкций "поставить КНДР на колени" он пригрозил "нанести удар".

Такое заявление Ким сделал во время сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи, передает zn.ua со ссылкой на Yonhap.

"Мы должны последовательно поднимать флаг социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно считает, что они могут нас поставить санкциями на колени", - сказал лидер КНДР.

Читайте такжеНа встрече с Ким Чен Ыном Трамп предложил передать США ядерное оружие - Reuters

Такое заявление Ким Чен Ын сделал накануне запланированной на четверг встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в Вашингтоне, где стороны планируют обсудить вопросы денуклеаризации КНДР.

По словам лидера Северной Кореи, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил санкции в отношении КНДР, потому что ему нравится Ким Чен Ын.