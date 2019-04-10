Во Франции по обвинению в сутенерстве задержали главу "представительства ДНР"

Глава "представительства ДНР" Юбер Файяр одолжил у некоей украинки деньги, после чего в его дом прибыла французская полиция.

Глава так называемого "представительства ДНР" в Марселе Юбер Файяр помещен под стражу во Франции за сутенерство.

Об этом сообщило 10 апреля российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники.

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По данным агентства, Юбер некоторое время назад потерял работу и находился в стесненных финансовых условиях. Он повстречал женщину из Украины, которая предложила одолжить ему некую сумму.

Наутро после передачи денег в дом Файяра прибыла полиция, изъяла деньги и задержала "представителя ДНР" за сутенерство. Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время Файяр находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс. Сотовый телефон Файяра недоступен.

25 сентября 2017 года в Марселе открылся "представительский центр ДНР". Он зарегистрирован в статусе общественного объединения согласно закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения. 27 сентября СБУ заявила, что на церемонии открытия присутствовали "маргинальные французские политики, которых финансирует Кремль".

Прокурор Франции потребовал отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции". Суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать так называемое "представительство ДНР" в Марселе, сообщал 6 сентября 2018 года посол Украины во Франции Олег Шамшур.