Половина британцев хотят второго референдума о Brexit

По результатам опроса, 51% британцев хотят провести референдум по соглашению о Brexit, 32% - против референдума, и еще 17% не определились по этому вопросу.

Более половины граждан Великобритании поддерживают проведение второго референдума о Brexit после завершения переговоров между британским правительством и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar, приведенные телеканалом Sky News.

По результатам опроса, 51% британцев хотят провести референдум по соглашению о Brexit, 32% - против референдума, и еще 17% не определились по этому вопросу.

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Среди сторонников референдума 35% проголосовали за выход из ЕС в 2016 году, а 67% - за то, чтобы остаться в составе блока.

Как известно, сегодня лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на внеочередном саммите, на котором должны решить, давать ли Британии еще одну отсрочку Brexit.

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Премьер Британии Тереза ​​Мэй официально представит свою просьбу о переносе даты выхода страны из ЕС на 30 июня с возможностью более раннего выхода, если парламент примет соглашение о Brexit раньше.

В то же время президент Европейского совета Дональд Туск официально предложил странам ЕС утвердить "гибкий" вариант продления срока Brexit.

Без решения об отсрочке Британия должна покинуть ЕС 12 апреля в 22.00 (по Брюсселю).