Экс-президент Румынии предстанет перед судом за спровоцированные столкновения и психоз среди населения

Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом, заявил 8 апреля в Бухаресте главный прокурор страны Аугустин Лазар.

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Как сообщает Радио Свобода, в Румынии завершено расследование причин и обстоятельств гибели сотен мирных граждан и военнослужащих в декабре 1989 года в течение нескольких дней после свержения диктатуры Николае Чаушеску.

По словам главного прокурора, завершение многолетнего расследования декабрьских событий 1989 года стало важным событием для румынской судебной системы.

Издание отмечает, что Илиеску занимал высокие должности в руководящих органах Румынской компартии до момента, когда в начале 1970-х годов он потерял доверие диктатора. В 1989 году он снова оказался на пике политических событий, возглавив «Фронт национального спасения» - группу, которая установила свой контроль над страной после бегства президента Чаушеску 22 декабря 1989 года. В последующие дни в Румынии были убиты 862 человека.

Илиеску, которому сейчас 89 лет, был избран президентом Румынии в мае 1990 года, затем переизбран в 1992 году, а позже, с 2000 по 2004 год вновь стал главой государства.

В декабре 2018 года Илиеску и бывшего вице-премьера правительства Джелу Войкан Войкулеску официально обвинили в распространении ложной информации через телевидение и пресс-релизы, что спровоцировало вооруженные столкновения и психоз среди населения.

Кроме того, бывшему президенту придется отвечать в суде на обвинения в причастности к преступлениям против человечности в связи с подавлением массовых демонстраций протеста в Бухаресте в 1990 году. Жертвами спецоперации власти тогда стали не менее четырех манифестантов.

Илиеску и Войкулеску отвергли предъявленные им обвинения и назвали их «актом политической мести».

Дата начала судебного процесса пока не объявлена.

Президент Румынии Йоханнис 8 апреля выступил с заявлением, в котором отметил, что «преступления, совершенные во время революции 1989 года, не могут оставаться безнаказанными».