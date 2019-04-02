Atlantic Council: Путин попытается испытать Зеленского на прочность, если он возглавит Украину

По мнению экс-посла США в Украине, второй тур выборов будет ожесточенной борьбой.

В Украине царит разочарование состоянием внутренних дел. Хоть страна объединилась против агрессии России, люди надеялись, что Революция Достоинства принесет большие изменения во внутренней политике и улучшит стандарты жизни.

Так прокомментировал первый тур украинских президентских выборов экс-посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст. Он отметил, что после революции действительно произошли важные изменения, в частности, в секторе энергетики, правительственных закупок, а также в банковском секторе. Однако, критики указывают на медленный темп изменений в сфере юстиции.

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«Также были нереалистичные ожидания в отношении улучшения стандартов жизни. Даже наиболее успешные экономические трансформации обычно приносят трудности сначала. Все это подготовило почву для нового политического лица на выборах. И Владимир Зеленский стал этим лицом. То, что он известный комедийный актер, означает, что его имя узнаваемое. И для политика это очень полезно. Он также не имеет никакого отношения к нынешним политическим и экономическим делам. И это дало ему серьезное преимущество в первом туре выборов», - считает Хербст.

Экс-дипломат также добавил, что Порошенко, в свою очередь, хорошо показал себя как лидер военного времени. Но избиратели в Украине приняли это как должное. Они связывают его с экономическим разочарованием.

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«Твердая позиция Порошенко против агрессии Кремля хорошо известна. Не менее известна и неприязнь Путина к нему. Поэтому российский президент хотел бы, чтобы Порошенко проиграл. Зеленский тоже признает ответственность Москвы за войну на Донбассе. Как и Порошенко, он требует вернуть Крым. Но Зеленскому не хватает опыта в национальной безопасности. И Путин, вероятно, попытается испытать его, если он победит. Очень важно, чтобы Зеленский, если его изберут, создал сильную команду по национальной безопасности», - отметил экс-посол США.

Второй тур, по мнению Хербста, будет ожесточенной битвой. Порошенко будет делать акцент на неопытности своего оппонента в условиях войны. А Зеленский попытается критиковать действующего президента из-за коррумпированности его окружения и медленный темп реформ в судебной системе.