В Москве задержали более 50 участников марша памяти Немцова, 40 уже отпустили

Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Алексей Майоров, пишет MIGnews.com.ua.

"Мероприятие уложилось в установленные временные рамки. По данным правоохранительных органов, задержаны более 50 человек", - заявил он.

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При этом Майоров подчеркнул, что задержанные нарушали общественный порядок, но в целом марш прошел организованно.

Как сообщает "ОВД-Инфо", из полицейских участков в Москве выпущены 40 человек, которых ранее задержали на акции в память о Немцове.