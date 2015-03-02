В Москве задержали более 50 участников марша памяти Немцова, 40 уже отпустили
00:58, 02 марта 2015Мир
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В Москве задержаны более 50 участников шествия в память о российского оппозиционера Бориса Немцова
REUTERS
Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Алексей Майоров, пишет MIGnews.com.ua.
"Мероприятие уложилось в установленные временные рамки. По данным правоохранительных органов, задержаны более 50 человек", - заявил он.
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При этом Майоров подчеркнул, что задержанные нарушали общественный порядок, но в целом марш прошел организованно.
Как сообщает "ОВД-Инфо", из полицейских участков в Москве выпущены 40 человек, которых ранее задержали на акции в память о Немцове.
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