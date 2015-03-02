Подруга Немцова отказалась от программы защиты свидетелей
Анна Дурицкая, которая была свидетелем убийства Бориса Немцова, отказалась от программы защиты свидетелей.
Об этом заявил ее адвокат Вадим Прохоров, сообщает "Meduza".
Как сообщил адвокат, следственные действия с Дурицкой уже заканчиваются.
В то же время Прохоров пожаловался на нарушение ее прав. По его словам, девушка постоянно находится под охраной, ее никуда не выпускают из квартиры.
"Если в ближайшее время ситуация не изменится, обратимся в Генеральную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека и в суд", - сказал Прохоров.
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При этом в Следственном комитете заявили, что поскольку Дурицкая является прямым свидетелем убийства, есть основания для проведения с ней дополнительных следственных действий.
Напомним, украинка Анна Дурицкая, которая была с Борисом Немцовым в момент убийстваполитика, дала показания по делу. Пока она остается в Москве под охраной.
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