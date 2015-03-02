Подруга Немцова отказалась от программы защиты свидетелей

Об этом заявил ее адвокат Вадим Прохоров, сообщает "Meduza".

Как сообщил адвокат, следственные действия с Дурицкой уже заканчиваются.

В то же время Прохоров пожаловался на нарушение ее прав. По его словам, девушка постоянно находится под охраной, ее никуда не выпускают из квартиры.

"Если в ближайшее время ситуация не изменится, обратимся в Генеральную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека и в суд", - сказал Прохоров.

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При этом в Следственном комитете заявили, что поскольку Дурицкая является прямым свидетелем убийства, есть основания для проведения с ней дополнительных следственных действий.

Напомним, украинка Анна Дурицкая, которая была с Борисом Немцовым в момент убийстваполитика, дала показания по делу. Пока она остается в Москве под охраной.

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