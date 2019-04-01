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Во Франции произошло массовое отравление в элитном доме престарелых, есть жертвы

17:02, 01 апреля 2019
Мир
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Пострадавшие были доставлены в больницы / фото Pixabay

Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на заявление префектуры департамента Верхней Гаронны.

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По предварительным данным, в ночь на понедельник, 1 апреля, пять человек скончались в доме престарелых "Ла Шенре". Большинство из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, три человека находятся в более легком состоянии.

По данным радиостанции, пострадавшие были доставлены в больницы, ведется расследование обстоятельств инцидента.

Отмечается, что дом престарелых был открыт в ноябре 2006 года. В нем имеются 87 комнат и одно отделение для жильцов с болезнью Альцгеймера, в котором проживают полтора десятка человек. В учреждении повара работают по найму и готовят на месте.

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Теги: #отравление#Франция