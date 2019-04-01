Во Франции произошло массовое отравление в элитном доме престарелых, есть жертвы

Дом престарелых был открыт в ноябре 2006 года. В нем имеются 87 комнат и одно отделение для жильцов с болезнью Альцгеймера.

В городе Лерм на юге Франции, предположительно от пищевого отравления, скончались пять постояльцев дома престарелых, еще 17 пострадали.

Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на заявление префектуры департамента Верхней Гаронны.

Читайте такжеВ Индии из-за отравления алкоголем погиб 131 человек (видео)

По предварительным данным, в ночь на понедельник, 1 апреля, пять человек скончались в доме престарелых "Ла Шенре". Большинство из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, три человека находятся в более легком состоянии.

По данным радиостанции, пострадавшие были доставлены в больницы, ведется расследование обстоятельств инцидента.

Отмечается, что дом престарелых был открыт в ноябре 2006 года. В нем имеются 87 комнат и одно отделение для жильцов с болезнью Альцгеймера, в котором проживают полтора десятка человек. В учреждении повара работают по найму и готовят на месте.