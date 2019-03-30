В Иране наводнения забрали жизни не менее 45 человек (фото)

Власти эвакуировали жителей 11 деревень, которым угрожает новое наводнение.

В Иране в результате наводнений погибли не менее 45 человек, в ожидании новых паводков власти эвакуировали жителей 11 деревень.

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Как сообщает Reuters, сегодня были эвакуированы жители 11 деревень, расположенных вблизи рек Дез и Кархех в богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан, поскольку чиновники выпустили воду из двух крупных плотин вдоль рек из-за прогнозов о новых дождях.

Министр энергетики Реза Ардаканян, который отвечает за водные ресурсы, сообщил, что власти работают круглосуточно, чтобы "контролировать паводковые воды и минимизировать возможный ущерб".

"По оценкам, в ближайшие пять дней из-за осадков в водохранилища плотины в Хузестане поступит около 3 миллиардов кубометров воды ... 1,8 миллиарда из которых (выше мощности и) должны быть выпущены", - сказал Ардаканян государственному телевидению.

Правительственные чиновники заявили, что эвакуировать города не придется, но, скорее всего, будет нанесен ущерб деревням и фермам вблизи рек, пообещав компенсировать фермерам потерю урожая или скота.

По крайней мере, 45 человек погибли в начале этой недели во время наводнений на севере и юге Ирана после самых сильных дождей, зарегистрированных в Иране, по крайней мере, за десятилетие.

Ожидается, что в ближайшие дни больше всего пострадают западные и юго-западные части страны.