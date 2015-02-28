Под посольством РФ в Киеве из-за смерти Немцова появились первые цветы и свечи
03:59, 28 февраля 2015Мир
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В соцсетях призывали нести цветы к посольству РФ в Киеве из-за смерти российского политика Бориса Немцова.
REUTERS
Сначала реакция на такие призывы была преимущественно негативной, хотя были и слова соболезнования. Сейчас под посольством стали появляться первые цветы и свечи.
Кроме того в соцсетях призывают в субботу в полдень прийти на Майдан Независимости почтить память Бориса Немцова.
До російського посольства в Києві почали нести квіти і запалювати свічки. Росія повинна бачити вшанування свободи pic.twitter.com/Iisoaj4SXZ
— Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 28 Лютий 2015
Завтра на Майдане (в Киеве) к 12:00 собираются в память о Борисе
— Nikita Loniuk (@loniuk) 28 Лютий 2015
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