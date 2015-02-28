Под посольством РФ в Киеве из-за смерти Немцова появились первые цветы и свечи

03:59, 28 февраля 2015
Мир
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В соцсетях призывали нести цветы к посольству РФ в Киеве из-за смерти российского политика Бориса Немцова.

REUTERS

Сначала реакция на такие призывы была преимущественно негативной, хотя были и слова соболезнования. Сейчас под посольством стали появляться первые цветы и свечи.

Кроме того в соцсетях призывают в субботу в полдень прийти на Майдан Независимости почтить память Бориса Немцова.

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