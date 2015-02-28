Под посольством РФ в Киеве из-за смерти Немцова появились первые цветы и свечи

Сначала реакция на такие призывы была преимущественно негативной, хотя были и слова соболезнования. Сейчас под посольством стали появляться первые цветы и свечи.

Кроме того в соцсетях призывают в субботу в полдень прийти на Майдан Независимости почтить память Бориса Немцова.

До російського посольства в Києві почали нести квіти і запалювати свічки. Росія повинна бачити вшанування свободи pic.twitter.com/Iisoaj4SXZ — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 28 Лютий 2015