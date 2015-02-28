Карл Волох об убийстве Немцова: Не важно кто заказчик, отвечать должен Путин

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Не стоит считать Путина непосредственным заказчиком этого убийства. Более того, оно может дать совершенно непредсказуемые и даже опасные для него результаты", - написал он.

Однако, по словам Волоха, именно Путин должен отвечать за это убийство.

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"Нельзя распалить общество до такого пароксизма ненависти, дать развиться самому оголтелому черносотенству и фашизму - и не получить такого результата. Эта бомба должна была взорваться непременно. И фамилия конкретного заказчика здесь уже значения не имеет", - отметил политолог.