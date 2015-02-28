С Немцовым во время убийства была девушка из Украины - СМИ
01:14, 28 февраля 2015Мир
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В момент убийства в центре Москвы рядом с Борисом Немцовым находилась девушка 1991 года рождения
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Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, рядом с Немцовым во время убийства была девушка 1991 года рождения, уроженка Киева", — сказал источник.
Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.
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