С Немцовым во время убийства была девушка из Украины - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, рядом с Немцовым во время убийства была девушка 1991 года рождения, уроженка Киева", — сказал источник.

Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.