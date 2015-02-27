Жесткие санкции и поставки оружия Украине увеличат шансы на мир - евродепутат

Об этом в эфире TVN24bis заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, пишет "Европейская правда".

"Украина уже давно должна была бы получать оружие с Запада. Эмбарго ЕС на продажу оружия было отменено еще в июле, саммит НАТО в Уэльсе определил, что каждая из стран НАТО решает, делать это или нет", - сказал он.

По словам евродепутата, несмотря на то, что ЕС и НАТО дали зеленый свет на продажу оружия, пока только Литва официально осуществляет такие поставки.

"Не могу подтвердить, однако не могу исключать, что какие-то государства в ЕС тоже осуществляют такие поставки", - отметил при этом Сариуш-Вольский.

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По его словам, в Европе все же наблюдается определенный прогресс в настроениях по вопросу поставок оружия в Украине. В частности, евродепутат отметил заявления Великобритании.

По мнению Яцека Сариуша-Вольского не стоит бояться, что поставки оружия в Украине приведет к эскалации.

"Путин уже обвиняет Запад в поставке оружия Украине. Изменится ли что-то, если мы начнем такие поставки?" - сказал он.

Наряду с вопросом поставок оружия, европарламентарий также отметил необходимость очередного этапа экономических санкций.

"Тяжелые экономические санкции и поставки оружия увеличат шансы на мир", - отметил он.