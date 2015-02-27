Бундестаг одобрил продление программы помощи Греции

Бундестаг Германии подавляющим большинством голосов одобрил продление экстренной финансовой помощи Греции еще на четыре месяца. За помощь Греции проголосовали 542 депутата. 32 были против, и еще 13 воздержались от голосования, передает BBC.

Перед голосованием, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что речь идет "не о новых миллиардах для Греции, и не об изменениях программы [помощи]".

Он подчеркнул, что достигнутая с Грецией договоренность, которую должен был одобрить Бундестаг, лишь позволит Афинам успешно использовать существующую экстренную финансовую помощь.

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Германия настаивает на том, чтобы правительство Греции значительно сократило государственные расходы, и требует, чтобы помощь Греции сопровождалась жесткими условиями.

Заявления некоторых членов нового правительства Греции о необходимости дополнительной помощи, и о возможном прекращении программы приватизации, вызвали возмущение в Германии.

Некоторые депутаты выражали скептицизм по поводу заключенной с Грецией сделки.

Предшествовавшие голосованию дебаты сопровождались выкриками и взаимными обвинениями, что отражает тот факт, что согласно опросам общественного мнения две трети жителей Германии выступают против новой сделки с Грецией.

Во время дебатов Вольфганг Шойбле сказал, что "немцы, должны сделать все возможное для сохранения единства Европы".

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В самой Германии все громче звучат голоса тех, кто настроен против помощи Греции. В четверг самая популярная в Германии газета Bild вышла под заголовком "НЕТ". Подзаголовок гласил: "Никаких новых миллиардов жадным грекам!".

Правые элементы в правящей Христианско-демократической партии Ангелы Меркель считают, что достигнутая договоренность является попустительством Греции.

Однако депутаты Бундестага пришли к выводу, что у них не было никакого другого выбора кроме как одобрить договоренность, так как распад еврозоны обойдется Германии еще дороже.

В Греции предложенное продолжение программы экстренной финансовой помощи также вызвало серьезное недовольство в рядах правящей партии СИРИЗА. Некоторые обвиняют правительство премьер-министра Алексиса Ципраса в том, что оно изменило собственным обещаниям, сделанным во время предвыборной кампании.