В США считают, что Россия отправила в Венесуэлу экспертов по кибербезопасности

Недавно Мадуро обвинил американские кибератаки в том, что в стране исчезло электрообеспечение.

Правительство США убеждено, что Россия отправила команду военных специалистов по кибербезопасности в Венесуэлу, чтобы защитить режим президента Николаса Мадуро. В субботу два самолета российских ВВС приземлились в Каракасе со 100 солдатами на борту.

Как пишет Newsweek, в Вашингтоне считают, что в составе отряда были эксперты по кибербезопасности. Издание напоминает, что Венесуэла остается в плену политического кризиса, в ходе которого сразу двое людей провозглашают себя президентами страны. Мадуро, ставший преемником революционного лидера Уго Чавеса после его смерти в 2013 году, в прошлом году «победил» на президентских выборах. Хотя его обвинили в нарушениях и подавлении критиков. А оппозиция устроила бойкот голосованию.

Госдепартамент США назвал российскую военную высадку, которая произошла в минувшие выходные, «безответственной эскалацией и без того напряженной ситуации в Венесуэле. Анонимный чиновник США сказал Reuters, что Вашингтон до сих пор пытается оценить российский контингент. Однако, американские чиновники убеждены, что среди российских военных, которые прилетели в Каракас, есть бойцы отряда специального назначения и специалисты по кибербезопасности.

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Правительство Венесуэлы подтвердило, что два самолета прилетели из России в южноамериканскую страну с разрешения Мадуро. Однако, никаких деталей о причине такой переброски сил не сообщается. Издание допускает, что российские специалисты по кибербезопасности получили задание следить за врагами Мадуро и защищать правительственную инфраструктуру его режима. В Венесуэле недавно вышли из строя электросети. И Мадуро обвинил в этом кибератаки США.