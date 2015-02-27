Der Spiegel: Выбраться из долгов

Об этом пишет Штефан Кайзер в своей статье «Выбраться из долгов», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Революция отменяется. На сегодняшней встрече Бундестаг, скорее всего, примет решение о продлении программы помощи кредитами для Греции. Но деньги будут только при соблюдении строгих правил. А летом необходимо выплатить следующий пакет.

Так что европейская политика в отношении Греции остается такой же, как в последние пять лет. Новое правительство в Афинах вынуждено согласиться, хотя у них были совсем другие планы.

Было бы целесообразно, всем вместе обдумать, имеет ли еще смысл это «спасение» - или, возможно, уже ничего не нужно менять.

Почти 227 млрд евро Греция получила с 2010 года. Все эти средства были не подарками, а кредитами. Они повышали задолженность и без того несостоятельной страны и в странах-донорах, таких как Германия, создавали иллюзию того, что эти деньги когда-нибудь вернут.

Так будет и с 7,2 млрд евро, которые будут выделены в ближайшее время, а также с другими 12 миллиардами евро, которые МВФ пообещал выплатить до конца марта 2016 года. Этого, вероятно, будет недостаточно. Самое позднее летом проблемы с Грецией повторятся.

Было бы честнее сократить долг

Особенно странно, что Греция нуждается в новых поступлениях не для социальных благ, а в первую очередь для погашения долга и выплаты процентов - в том числе, кредитов из первого пакета помощи 2010 года. Проще говоря: Мы заимствуем грекам деньги, чтобы мы могли получить обратно то, что предоставили им раньше. В этом нет смысла.

Новое правительство в Афинах дипломатически, возможно, и действует неумело, но в том, что касается сути вопроса, премьер-министр Алексис Ципрас и его политический партнер Яннис Варуфакис правы: страну нельзя спасти новыми кредитами. Она нуждается в сокращении долга и в шансе, выжить собственными силами.

Кредиторам такое решение не понравилось бы: Особенно в таких странах, как Испания и Португалия, которые тоже переживают трудные времена, отказ от миллиардных кредитов весьма ощутимо скажется на ситуации. Но это было бы гораздо честнее, чем сохранять иллюзию, что греческую проблема с задолженностью когда-нибудь решится сама по себе.

Без огромного долгового бремени Греция в ближайшее время мола бы отвечать за себя сама. Тогда новое правительство должно было бы показать, действительно ли оно может освободить страну от ​​коррупции и, наконец, установить разумные налоги. В любом случае, они бы не приобретали больше новых долгов. И это был бы шанс дял по-настоящему нового старта.