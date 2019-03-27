Умер влиятельный военный аналитик Пентагона по прозвищу «магистр Йода»

Экс-глава ведущего аналитического центра Пентагона по выявлению потенциальных угроз Эндрю Маршалл умер в возрасте 97 лет, заявил во время слушаний в комитете палаты представителей США конгрессмен Марк Торнберри.

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Об этом сообщает Realist. «Думаю, на свете немного людей, которые бы оказали столь сильное влияние на то, как мы строим нашу оборону и национальную безопасность, как мистер Эндрю Маршалл», - сказал конгрессмен.

Маршалл был главным идеологом неоконсерваторов, политического течения, которое придерживается концепции глобального американского лидерства и выступает за деятельное и даже агрессивное продвижение идеалов демократии за пределами США.

За советом к Маршаллу на протяжении многих лет обращались такие видные неоконсерваторы, как Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс и Дик Чейни.

Аналитический центр Пентагона отвечает за выявление потенциальных угроз для национальной безопасности США. Маршалл возглавлял его более 40 лет. Все это время он руководил исследованиями, направленными на выявление потенциальных будущих угроз, моделировал возможные сценарии, организовывал военные игры и выдавал официальные заключения по запросу Пентагона.

Свою карьеру Маршалл начал в 1949 году в аналитическом центре Rand Corporation, где вместе с коллегами разрабатывал стратегию США во времена холодной войны.

Генри Киссинджер, который тогда был помощником президента Ричарда Никсона по национальной безопасности, уговорил Маршалла перебраться из Калифорнии, где находится штаб-квартира Rand Corporation, в Вашингтон.