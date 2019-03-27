В Литве экс-министра обороны СССР заочно осудили на 10 лет за военные преступления

Суд в Вильнюсе огласил приговор по делу о столкновениях 13 января 1991 года.

Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о трагических событиях 13 января 1991 года. В частности, за военные преступления и преступления против человечности экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорён к десяти, а бывший офицер КГБ Михаил Головатов - к двенадцати годам лишения свободы.

Читайте такжеЕСПЧ разрешил называть геноцидом действия СССР

Как сообщает Delfi, помимо этого, бывший глава Вильнюсского гарнизона СА Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы. Суд огласил приговор в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Большинство обвиняемых были осуждены заочно, поскольку РФ и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР принял Акт восстановления независимости Литвы. Советская власть ответила на это политическим, экономическим и силовым давлением.

В период с 11 по 13 января 1991 года в нескольких городах Литвы прошли столкновения. При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.