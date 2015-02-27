В Греции прошли первые протесты против нового правительства
09:18, 27 февраля 2015Мир
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В Афинах сотни демонстрантов приняли участие в первой антиправительственной акции протеста после прихода к власти леворадикальной партии "Сириза" около месяца назад.
REUTERS
Демонстранты бросали "коктейли Молотова" и разбивали витрины магазинов, передает Би-би-си.
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Протестующие обвинили новые власти в отказе выполнять предвыборное обещание прекратить политику жесткой экономии.
Ранее на этой неделе правительство Греции заключило сделку с кредиторами о продлении на 4 месяца срока действия программы кредитования в обмен на финансовые реформы.
Сегодня вопрос продления кредитования рассмотрит греческий парламент.
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