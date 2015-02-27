В Греции прошли первые протесты против нового правительства

В Афинах сотни демонстрантов приняли участие в первой антиправительственной акции протеста после прихода к власти леворадикальной партии "Сириза" около месяца назад.

Демонстранты бросали "коктейли Молотова" и разбивали витрины магазинов, передает Би-би-си. Читайте такжеГреции уже летом понадобится новый пакет кредитов на €20 млрд – СМИ Протестующие обвинили новые власти в отказе выполнять предвыборное обещание прекратить политику жесткой экономии. Ранее на этой неделе правительство Греции заключило сделку с кредиторами о продлении на 4 месяца срока действия программы кредитования в обмен на финансовые реформы. Сегодня вопрос продления кредитования рассмотрит греческий парламент.

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