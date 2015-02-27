ЮНЕСКО осудила уничтожение джихадистами древностей Ирака

"Я глубоко шокирована опубликованной видеозаписью, которая показывает уничтожение статуй и других артефактов в Музее Мосула. Я осуждаю это как умышленную атаку против тысячелетней истории и культуры Ирака, а также как подстрекальство к насилию и ненависти", - говорится в заявлении гендиректора, передает Би-би-си.

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Как отмечает глава ЮНЕСКО, действия "Исламского государства" нарушают недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает уничтожение культурного наследия и вводит меры по предотвращению незаконной продажи древностей и культурных ценностей Ирака и Сирии.

По словам Ирины Боковой, она обратилась к Совету Безопасности с просьбой организовать экстренное заседание по вопросу защиты культурного наследия Ирака.

Как сообщал УНИАН, на обнародованном джихадистами видео показано, как люди в черных одеждах сбрасывают на пол скульптуры и ломают их при помощи кувалд и даже электрической дрели.