Власти Индии хотят вложить $137 млрд в железные дороги

В планах властей - ускорить темпы экономического роста, избежав повышения тарифов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министр железнодорожного сообщения Суреш Прабху особо подчеркнул необходимость сделать поезда более чистыми, а также улучшить туалеты в вагонах.

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Компания, владеющая почти всей индустрией железнодорожных перевозок Индии, - один из крупнейших работодателей в мире. Однако ее часто критикуют за то, что она малоэффективна и давно нуждается в модернизации.