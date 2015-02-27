Власти Индии хотят вложить $137 млрд в железные дороги
01:05, 27 февраля 2015Мир
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Правительство Индии намерено инвестировать 137 миллиардов долларов в свою сеть железных дорог в течение следующих пяти лет.
Власти Индии хотят вложить $137 млрд в железные дороги / rewalls.com
В планах властей - ускорить темпы экономического роста, избежав повышения тарифов, сообщает Русская служба Би-би-си.
Министр железнодорожного сообщения Суреш Прабху особо подчеркнул необходимость сделать поезда более чистыми, а также улучшить туалеты в вагонах.
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Компания, владеющая почти всей индустрией железнодорожных перевозок Индии, - один из крупнейших работодателей в мире. Однако ее часто критикуют за то, что она малоэффективна и давно нуждается в модернизации.
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