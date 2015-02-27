Бридлав: Путин превратил Крым на платформу по "проецированию силы"

Об этом заявил командующий американскими войсками и силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, передает "Голос Америки".

"Но мы наблюдаем сейчас то, что Крым был трансформирован в значительной мере в вопросе наличия систем вооружений на этой территории. Это от систем воздушной обороны, которые достигают почти половины Черного моря, до систем поражения наземной цели, которые достигают практически всего региона Черного моря. Это превратило Крым на большую платформу для сосредоточения военных сил в этом регионе", - отметил он.

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По словам командующего НАТО, своими действиями Россия нарушает соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности и нельзя сказать, несут ракеты, которые размещает Россия, ядерный заряд, или нет, поскольку они являются оружием двойного назначения.

"Но не все здесь так чисто, ведь в Калининграде и в Крыму существующие системы вооружения двойного использования, которое может быть ядерным, а может быть неядерным. И увидеть разницу между ними очень трудно, и это вызывает обеспокоенность. Наземные системы вооружений, которые обычно являются неядерными, которые можно сделать ядерными. Или же авиация двойного использования в Крыму, которую можно использовать как ядерную или неядерную", - отметил Бридлав.

Также он заявил, что выступает за более мощное использование дипломатического и информационного каналов в противостоянии с Россией.