Принц Чарльз впервые в истории приехал с королевским визитом на Кубу (фото)

Это первая официальная поездка членов королевского дома на "остров Свободы".

Наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, прибыли на Кубу с историческим визитом - это первая официальная поездка членов королевского дома на "остров Свободы".

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Визит продлится четыре дня - он призван открыть новую страницу в отношениях Великобритании с последним коммунистическим государством Западного полушария, передает Би-би-си. Британское правительство на переговорах представит замминистра по делам Содружества лорд Ахмад.

После смерти Фиделя Кастро и ухода от власти его брата Рауля Куба начала открываться миру: частная собственность и широкополосный интернет перестают быть чем-то запретным.

Впрочем, новый президент Кубы Мигель Диас-Канель тормозит экономические реформы из опасений, что радикальный отход от системы распределения усугубит неравенство.

Ожидается, что приезд принца Уэльского и лорда Ахмада откроет возможности для торгового обмена между Кубой и Британией. Президент Диас-Канель устраивает в честь Чарльза и Камиллы официальный ужин.

А вот встреча наследника с Раулем Кастро - отошедшим от дел лидером, братом покойного лидера революции Фиделя - не запланирована.

Британский принц с супругой навестят в звукозаписывающей студии в Гаване группу Buena Vista Social Club, завоевавшую мировую популярность своим альбомом 1997 года и получившую премию Грэмми.