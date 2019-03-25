Самопровозглашенные «повстанцы» КНДР продают визы, которые будут действительны после свержения Ким Чен Ына

Желающих просят покупать визы для «поддержки революции» в Северной Корее.

Самопровозглашенная группа «повстанцев КНДР» просит поклонников немного замедлить покупку виз, которые будут действительны после свержения режима Ким Чен Ына. Поскольку заказов на такие "документы" слишком много.

Группа раньше называлась Cheollima Civil Defense. Сейчас она переименовалась в Free Joseon («Свободная Корея»). На прошлой неделе, как пишет Newsweek, ее члены объявили выпуск 200 тысяч анонимных блокчейн-виз, которые позволят посетить Северную Корею после «освобождения» от династии Кимов. В воскресенье сайт группы сообщил, что возник «непредсказуемый мощный трафик на сервере, через который происходит регистрация G-виз». Поэтому продажа таких «документов» будет отложена на 12 часов, чтобы участники группы могли уладить технические проблемы.

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«G-визы – это не спекулятивный знак. Пожалуйста, отложите покупку до завтра. Быть среди первых 200 тысяч посетителей нашей освобождаемой страны – это историческое событие. Эти первые люди будут иметь постоянное доказательство их веры и поддержки нашей революции», - сообщили на сайте группы.

«Мы благодарны за вашу большую поддержку. Это будет светлый день, когда вы сможете ступить на землю Свободной Кореи, зная, что с помощью G-визы в вашем паспорте вы помогли нам освободиться», - говорится в сообщении.

Издание пишет, что о Free Joseon ничего не известно. У группы есть только официальный сайт и канал на YouTube.

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Она привлекла к себе внимание СМИ на прошлой неделе, когда выпустила первое короткое видео, на котором северокорейский мужчина якобы бьет портреты правителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Бывший северокорейский военный, который недавно сбежал из Северной Кореи, сказал гонконгскому изданию South China Morning Post, что сомневается в подлинности видео.