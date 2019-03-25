Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit
19:27, 25 марта 2019Мир
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По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских депутатов о том, что без их поддержки Brexit затянется или окажется под угрозой.
По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit. Об этом сообщает Reuters.
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Она также добавила, что Британии необходимо покинуть ЕС как можно скорее.
Мэй подчеркнула, что в настоящее время сделка по Brexit не пользуется достаточной поддержкой в парламенте для проведения нового голосования.
Ранее сообщалось, что петицию об отмене Brexit подписали более 5 миллионов британцев.
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