Количество безработных россиян на фоне кризиса достигнет 2,4 миллиона человек

Максимальное число безработных в РФ на фоне сложной экономической ситуации составит 2,4 млн человек.

Такой прогноз озвучила замглавы Минтруда РФ Татьяна Блинова на заседании профильного комитета Госдумы, передает ТАСС.

"Мы исходили из следующего: что при самом негативном развитии ситуации численность безработных в РФ может увеличиться до аналогичных показателей 2009-2011 годов, а там максимальная численность достигала 2 млн 400 тысяч человек", - сказала она.

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По данным министерства, число россиян, официально признанных безработными, с начала года увеличилось на 86 173 человека.

По словам Блиновой, по сравнению с предыдущим годом численность официально зарегистрированных безработных пока незначительно превышает те показатели, которые были зарегистрированы за аналогичный период предыдущего года. "Это превышение достаточно незначительное", - сказала замминистра.

Также рост числа безработных в России в течение последних трех недель составляет 19-20 тыс. человек еженедельно.