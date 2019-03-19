Во Франции решили запрещать протесты "желтых жилетов"

Шеф полиции Парижа ушел в отставку.

После актов вандализма в минувшие выходные в Париже власти Франции решили запрещать проведение акций "желтых жилетов", если заподозрит в них участие экстремистов.

Об этом заявил в понедельник, 18 марта, премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает Deutsche Welle, ссылаясь на агентство dpa.

Французские власти обеспокоены усилением насилия со стороны участников протестов "желтых жилетов" и запрещать акции на Елисейских полях в Париже и в некоторых других районах после того, как на прошлых выходных там имели место беспорядки и акты вандализма.

"Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать демонстрации от имени "желтых жилетов" в наиболее пострадавших районах, как только узнаем, что там будут присутствовать экстремисты с намерениями совершать насилие", - заявил в понедельник, 18 марта, премьер-министр страны Эдуар Филипп, цитирует агентство dpa.

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Если же такие акции, несмотря на запрет начнутся, то полиция будет разгонять их, заверил премьер Франции.

Отмечается, что за случаи насилия во время последних протестов в отставку был вынужден уйти глава полиции Парижа Мишель Дельпує.

Президент Франции Эммануэль Макрон на еженедельной встрече правительства 20 марта назначит новым шефом полиции Парижа префекта департамента Жиронда Дидье Лаллеманта, сообщил Эдуар Филипп.

Как сообщал УНИАН, 15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".

Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макроном перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона.

В своем онлайн-призыве к субботним протестов организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства.

16 марта участники протестов "желтых жилетов" разгромили в центре Парижа на Елисейских полях и прилегающих улицах магазины известных марок и подожгли несколько ресторанов, газетных киосков и отделение банка. В результате поджога отделения банка пострадали 11 человек, которые проживали в квартирах над ним.

По данным МВД Франции, только на акции протеста в Париже присутствовали около 10 тысяч человек, по всей стране участие в демонстрациях приняли 32 тысячи человек. По данным правоохранителей, пострадали 17 полицейских и 42 протестующих. Около 240 демонстрантов были задержаны.