Угроза Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война

Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке, считает Влад Росс.

Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, поэтому Третьей мировой войны не будет, заявил известный астролог Влад Росс.

Вместе с тем он предположил, что какие-то конфликты и военные действия произойдут на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

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"И две страны, претендующие на мировые войны - США и Китай, это между ними может развязаться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, поэтому вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и даже между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война ни коим образом не коснется нашу страну", - подчеркнул астролог.