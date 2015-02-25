Если Путина не остановить в Украине — он продолжит в Прибалтике и Молдове — Кэмерон

Об этом во вторник, 24 февраля, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Русская служба Би-би-си.

"Если Россию не остановить сейчас в Украине, то завтра мы увидим дестабилизацию Молдовы и стран Балтии", — заявил Кэмерон.

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Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине оружия, британский премьер сказал, что об этом пока речь не идет. В то же время по его словам, британские военные помогут украинской армии с подготовкой персонала и логистикой, но будут находиться "далеко от зоны конфликта".

При этом британский премьер не отрицает возможность в дальнейшем помощи Киеву оружием. Однако пока речь идет лишь о "нелетальной помощи".