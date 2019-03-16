В грузинском селе заметили российских военных - СМИ

Грузинские власти заявляют, что никакого вторжения российских пограничников не зафиксировали, при этом журналистов и активистов, которые приехали разобраться в ситуации в деревню не пускают.

В грузинском селе Хурвалети, расположенном вдоль разделительной линии с самопровозглашенной республикой "Южная Осетия", вчера заметили российских пограничников в масках.

Как сообщает "Эхо Кавказа", журналисты и активисты решили направиться в село после того, как днем на своей странице Facebook жительница села Хурвалети Людмила Салия написала:

"SOS! Просим о помощи! В Хурвалети вошли российские оккупанты и заняли окраину села. Обратите на нас внимание, помогите! В Хурвалети во дворах жителей стоят российские оккупанты".

Читайте такжеЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии 10 миллионов евро

За считанные минуты ее постом поделились несколько тысяч человек. Вскоре представитель антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава уже стоял у входа в село и, ведя прямой эфир в соцсетях, призывал граждан защитить село от наступления российских оккупантов:

«Ситуация крайне напряженная, крайне сложная. Мы требуем, чтобы все правительство, весь гражданский сектор прибыли сюда, потому что русские опять отнимают у нас земли».

Взволнованному и возмущенному Давиду Кацарава и пришедшим вместе с ним активистам, которых становилось все больше и больше, полицейские запретили въезд в село. Ограничение коснулось и журналистов.

К тому времени СГБ Грузии, а вслед за ней и Миссия наблюдателей ЕСопровергли информацию о нахождении российских пограничников в селе Хурвалети, контролируемом грузинскими властями. Но активисты не хотели расходиться. Увидеть своими глазами, что происходит в Хурвалети, желали и журналисты.

Читайте такжеИзбранный президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ

Жительница села Людмила Салия продолжала настаивать, что видела российских военных.

"Я посмотрела и увидела их (российских пограничников) стоящих с растопыренными ногами, с автоматами и с масками на лицах. Они заняли новую территорию. Их было как минимум человек восемь. Они стояли перед вышкой, в саду Батонисашвили. Когда во второй раз я туда подошла, их уже там не было, кажется, их заставили отодвинуться обратно", - сказала она.

Грузинские же власти утверждают, что никаких новых попыток бодердизации зафиксировано не было.

"Никакого инцидента не было зафиксировано, так же как не зафиксированы и новые попытки бордеризации. Как видите, на месте патрулирует наблюдательная миссия ЕС, у нас с ними постоянная связь. Кроме того, хочу призвать всех воздержаться от любого действия или заявления, которые могут послужить провокацией и создать угрозу безопасности на месте", - заявил министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Читайте такжеВ Грузии хотят ввести уголовное наказание за неправильно составленную карту страны

Тем не менее активисты остаются у полицейского поста к въезду в Хурвалети, требуя разрешения проехать в село.

Как сообщает "Эхо Москвы" ситуация вокруг этих событий накаляется ещё и тем, что совсем недавно, 10 марта, 29-летний гражданин Грузии был задержан на так называемой границе с Абхазией. Уже через несколько часов так называемые "власти" Абхазии заявляют о гибели гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. У него осталась жена и ребенок. Тело передали родственникам. Непризнанный режим заявил, что 29 летний гражданин Грузии, которого они задержали, покончил с собой в камере.

И за последние годы это уже не первый случай смертей грузинских граждан на территории Абхазии, вызывающих множество вопросов. В эти дни в Грузии проходят гражданские панихиды по 12 опознанным грузинам, которые пропали без вести еще в 90х, когда Россия выступила против Грузии в Абхазии.