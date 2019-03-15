Россия вернула штурмовики Су-25 в Сирию

Москва, вероятно, хочет показать турецкой стороне зубы и доказать свое желание любой ценой вернуть всю Сирию под контроль лояльного диктатора.

Штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил России вернулись в Сирию после годового отсутствия в стране. На это указывают спутниковые снимки, которые сделала израильская компания Image Sat. На них видно, как Москва наращивает воздушные силы и развивает инфраструктуру на своей авиабазе «Хмеимим».

Израильская компания допускает, что это может быть результатом роста напряженности в отношениях Кремля с Анкарой из-за планов по Сирии. Кроме отправки в страну Су-25 Россия также строит на своей авиабазе цеха по монтажу и демонтажу самолетов. Это может указывать на намерение российской армии разместить в ближневосточной стране значительные силы воздушной поддержки.

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«Укрепление позиций российских сил воздушной поддержки указывает на российские намерения захватить северный регион Сирии грубой силой вместе с сирийской армией в том случае, если Турция решит воплотить свои угрозы захватить зону безопасности. Поведение России на местах посылает сигнал Турции о том, что она «настроена серьезно» в своем желании оставить всю территорию Сирии под сирийским суверенитетом, даже ценой военной конфронтации с турецкой армией», - отмечают в Inage Sat.

Впрочем, в израильской компании добавляют, что считают маловероятным начало реальной турецко-русской войны.