СМИ: В Чехии мужчина расстрелял в ресторане восемь человек
17:07, 24 февраля 2015Мир
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В ресторане в чешском городе Угерски-Брод в результате стрельбы погибли девять человек.
В Чехии в результате стрельбы погибли 9 человек / lidovky.cz
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
В то же время, Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Чехии сообщает, что жертвами стрельбы стали восемь человек. По словам представителя местной полиции Павла Бенедикта Странского, мужчина, открывший стрельбу «уже взят под контроль».
В Чехии девять человек погибли во время стрельбы в ресторане
По данным чешского сайта zlin.idnes.cz, стрелявший мужчина также мертв.
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