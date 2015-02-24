СМИ: В Чехии мужчина расстрелял в ресторане восемь человек

17:07, 24 февраля 2015
Мир
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В ресторане в чешском городе Угерски-Брод в результате стрельбы погибли девять человек. 

В Чехии в результате стрельбы погибли 9 человек / lidovky.cz

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В то же время, Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Чехии сообщает, что жертвами стрельбы стали восемь человек. По словам представителя местной полиции Павла Бенедикта Странского, мужчина, открывший стрельбу «уже взят под контроль».

По данным чешского сайта zlin.idnes.cz, стрелявший мужчина также мертв. 

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