СМИ: Польша требует от РФ выдать обломки самолета Качиньского
Польша направила в российский МИД ноту с требованием выдать обломки самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в апреле 2010 года.
Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники, пишет Европейская правда.
Как отмечается, российская сторона взяла время до конца марта, чтобы ответить на ноту.
Согласно сообщению, в марте в Россию прибудет делегация поляков, которые займутся деталями памятника на месте катастрофы.
Читайте такжеКаждый четвертый поляк верит, что Смоленская катастрофа была не случайной
10 апреля этого года пройдет 5 лет с момента авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского.
Кроме того, по информации источников, в конце этого или в начале следующего года в Россию прибудет делегация польских экспертов для разъяснения вопросов, связанных с имуществом дипломатических учреждений Польши и России.