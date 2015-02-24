СМИ: Польша требует от РФ выдать обломки самолета Качиньского

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники, пишет Европейская правда.

Как отмечается, российская сторона взяла время до конца марта, чтобы ответить на ноту.

Согласно сообщению, в марте в Россию прибудет делегация поляков, которые займутся деталями памятника на месте катастрофы.

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10 апреля этого года пройдет 5 лет с момента авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского.

Кроме того, по информации источников, в конце этого или в начале следующего года в Россию прибудет делегация польских экспертов для разъяснения вопросов, связанных с имуществом дипломатических учреждений Польши и России.