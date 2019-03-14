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Как бумажные: ураганный ветер опрокинул самолеты в американском аэропорту (видео)

14:12, 14 марта 2019
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел в штате Техас. Ураган также повредил ангар на территории аэропорта.

Ветер, скорость которого достигала 112 километров в час, нанес в регионе немалых убытков.

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Теги: #США#ветер