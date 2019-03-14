Известная российская певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Певица Вика Цыганова отказалась от предложения Кобзона и певец на нее обиделся.

Скандальная российская певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. По ее словам, однажды во время гастролей Кобзон поздно вечером позвал Цыганову к себе в номер.

Об этом сообщает StarHit. Певица отказалась от предложения Кобзона и певец на нее обиделся.

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«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек», - сказала Цыганова.

Она добавила, что именно ее отказ стал причиной их многолетнего конфликта.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.