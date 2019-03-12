Парламент Британии повторно провалил соглашение Мэй по Brexit

Против соглашения с ЕС об условиях Brexit, которое предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступил 391 член парламента, за - 242.

Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства Мэй о выходе страны из ЕС.

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Об этом сообщает издание The Guardian. За соглашение, которое повторно внесла в парламент премьер-министр Тереза Мэй, проголосовали 242 депутата, против - 391.

Внесенные в соглашение изменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландского границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Однако британские депутаты считают, что изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит находиться под юрисдикцией ЕС.

Как сообщал УНИАН, в январе Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Мэй, причем против выступили и многие однопартийцы премьера.

Теперь у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

Британский премьер Тереза ​​Мэй считала, что большинство депутатов, которые голосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся договориться с Брюсселем об изменениях, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.