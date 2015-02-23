Путину не нравится, что мировое сообщество знает о прямом вторжении РФ в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

«Мир сложен и многообразен, и кто-то видит, а кто-то не хочет (видеть) и замалчивает. Монополия на мировые средства массовой информации даёт возможность нашим оппонентам вести себя так, как они ведут», - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему "мир не видит" "правду" и говорит о прямом вторжении России.

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Он предположил, что несколько неаккуратное его замечание в ходе визита в Венгрию имело какое-то действие, когда он сказал, что обидно проигрывать вчерашним шахтёрам и трактористам.

«Неприятно проигрывать и России, но как-то менее унизительно», - считает Путин.

«Вместе с тем мы же знаем высказывания высших должностных лиц Украины, в том числе высших должностных лиц украинской армии о том, что, как выразился начальник Генерального штаба, когда сказал: «Мы не воюем против российской армии». Что ещё нужно? Но вообще это всё чрезвычайно плохо: и попытки оправдать поражение, и попытки свалить это на Россию. Но самое плохое – это раздувание конфликта между Украиной и Россией или попытки раздувать этот конфликт», - заявил он.