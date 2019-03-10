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Евровидение 2019: Россия упала в рейтинге букмекеров после премьеры песни Лазарева (видео)

04:35, 10 марта 2019
Мир
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Сергей Лазарев и Филипп Киркоров / REUTERS

После официальной премьеры песни российского певца Сергея Лазарева, с которой он выступит на международном конкурсе Евровидение 2019, позиция России в прогнозах букмекеров упала.

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Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Согласно свежим прогнозам букмекеров, победу на Евровидении 2019 прогнозируют представителю Нидерландов.

А вот Россия, которая до этого занимала первое место, упала на вторую позицию. На третьем месте оказалась Швеция.

Кстати, скандальная БДСМ-группа из Исландии пока занимает 7 строчку в прогнозах букмекеров.

Россия опустилась с Лазаревым с первой строчки / eurovisionworld.com

Как сообщал УНИАН, ранее российский певец Сергей Лазарев представил видео на песню Scream, с которой он будет выступать на Евровидении-2019 в израильском городе Тель-Авив.

Видео: Сергей Лазарев

Лазарев будет представлять Россию на Евровидении уже второй раз. В прошлый раз это было в 2016 году, россиянин занял третье место. Тогда с песней "1944" триумфально победила Джамала.

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Теги: #Евровидение#Евровидение 2019