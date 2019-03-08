За день до 20-летия: в Германии умерла бывшая "юная мисс Вселенная"

Девушка скончалась от сердечного приступа.

В Германии от сердечного приступа за день до своего 20-летия умерла Лотте ван дер Зее, ставшая в 2017 году обладательницей титула «Юная мисс Вселенная».

Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Fox News.

Читайте также"Мисс Мира" впервые проведут в Таиланде

Отмечается, что девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После остановки сердца модель впала в кому. Девушка скончалась в больнице в Мюнхене от сердечного приступа.

По словам родителей Лотте, за день до трагедии она была с друзьями. Домой она вернулась «весело и без жалоб на здоровье». Утром девушку обнаружили в постели без сознания.

На данный момент проводятся экспертизы, чтобы определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.