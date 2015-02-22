В ЮАР загорелась шахта по добыче золота: 199 шахтеров пропали без вести

Шахта по добыче золота загорелась в ЮАР, без вести пропали 199 горняков. Об этом сообщает в воскресенье, 22 февраля, Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в ходе технических работ на шахте компании Harmony Gold, расположенной в 75 километрах от Йоханнесбурга. Огонь вспыхнул на глубине 2,3 тысячи метров.

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В момент возгорания в шахте находились 486 рабочих. 287 человек удалось увести в укрытие, к настоящему времени 280 из них подняты на поверхность, сообщили в пресс-службе Harmony Gold. Судьба остальных шахтеров устанавливается.

Это не первый инцидент на данной шахте. В феврале 2014 года в результате пожара в забое погибли восемь горняков.