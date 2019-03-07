"Очень разочарован": Трамп о восстановлении ракетного полигона в КНДР

Американский лидер говорит, что делать выводы пока рано.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о восстановлении площадки для запуска ракет в КНДР.

По его мнению, пока рано утверждать, что полигон действительно начали восстанавливать.

"Я был бы очень разочарован, если бы это произошло. Я был бы очень-очень разочарован в глове Ким Чен Ыне, и я не думаю, что буду", - цитирует его слова канал CBS.

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Заявление Трампа прозвучало после недавней неудачной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Американский президент и северокорейский лидер должны были подписать договор по ядерному разоружению. Однако не достигли согласия из-за экономических санкций. Вашингтон требует от Пхеньяна сначала уничтожить все ядерное вооружение в стране, а только потом обещает отменить экономическое давление.