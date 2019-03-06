Во Франции 65-летний миллиардер скончался во время операции по увеличению пениса

Он владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов.

65-летний миллиардер Эхуд Арье Ланиадо, который заработал состояние на торговле алмазами, умер от сердечного приступа во время операции по увеличению полового члена в частной парижской клинике.

Об этом сообщает Daily Mail.

В его компании Omega Diamonds подтвердили смерть.

"Прощай, дальновидный бизнесмен. С большой печалью мы подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье Ланиадо умер".

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Сердечный приступ произошел, когда во время операции в пенис начали вводить специальное вещество. Как рассказал друг Ланиадо, который остался анонимом, миллиардер "всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, что думают о нем другие".

Эксперт по бриллиантам начал свою карьеру в Африке в 20 лет. Похоже, он никогда не ходил в университет и начал как массажист в отеле Hilton в Тель-Авиве. "На международном уровне он был одним из крупнейших экспертов в оценке необработанных алмазов", - рассказал друг погибшего.

2015 года Ланиадо продал самый дорогой на тот момент в мире бриллиант под названием "Голубая луна Жозефины" бизнесмену из Гонконга за 48,4 миллиона долларов.

Как сообщается, Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов.

Тело богача собираются доставить в Израиль, на родину.