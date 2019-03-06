Трамп заявил, что будет скучать по Клинтон: она ответила мемом

Экс-соперница действующего главы Белого дома отреагировала остроумным мемом.

Президент США Дональд Трамп жалеет, что его бывшая соперница от демократов Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах 2020 года.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Хиллари Клинтон подтверждает, что она не будет баллотироваться в 2020 году, что исключает третью попытку занять Белый дом. Жаль, это означает, что мне не придется соревноваться против нее снова. Мне будет очень ее не хватать", – заявил Трамп.

Через несколько минут после этого Клинтон опубликовала в Twitter мем из фильма "Крутые девчонки", в котором героиня говорит: "Почему ты так одержим мной?".

Напомним, накануне бывшая кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента на выборах 2020 года. Но при этом она заверила, что продолжит говорить о политике и "никуда не денется".