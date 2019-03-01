Пакистан освободил пленного индийского пилота

Пилот, захваченный Пакистаном после сбития индийского военного самолета над Кашмиром, будет возвращен Индии. В Исламабаде называют это решение "жестом мира".

Представители пакистанских силовых органов в пятницу, 1 марта, доставили индийского военного пилота на границу с Индией для передачи его индийским властям.

Как информирует DW, пилота, который был задержан 27 февраля после катапультирования над территорией Пакистана, в сопровождении военного конвоя доставили из пакистанского города Лахор до пункта пропуска на границе с Индией в городе Весах. С индийской стороны границы, кроме индийских правоохранителей, собрались также тысячи жителей близлежащих районов, чтобы поприветствовать возвращение своего соотечественника на родину.

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Исламабад заявил, что решение вернуть индийского военного является "жестом мира" с его стороны. В последние дни напряжение между двумя государствами углубилось после того, как Индия заявила, что осуществила в конце февраля воздушную операцию против боевиков исламистской группировки "Джаиш-е-Мохаммад" в районе Кашмира, вокруг которого идет территориальный спор между государствами. Это был первый подобный рейд, осуществленный Индией, за несколько последних десятилетий, стал ответом на кровавый теракт, совершенный группировкой в индийском штате Джамму и Кашмир, и который унес жизни десятков человек. На следующий день Пакистан также приступил к нарушению воздушного пространства между двумя государствами. 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета индийских военно-воздушных сил в воздушном пространстве Пакистана над штатом Кашмир. Одного из индийских пилотов, который катапультировался, задержали пакистанские военные.

В пятницу Пакистан также решил полностью возобновить полеты коммерческих самолетов в своем воздушном пространстве начиная с утра 4 марта. Также в пятницу четыре пакистанских аэропорта, которые были закрыты в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира, частично восстановили свою работу.