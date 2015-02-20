Генерал Бридлав: Перемирие в Дебальцеве не нарушали - оно и не начиналось

«Если вы спросите, было нарушено перемирие, я скажу вам: я не думаю, что оно вообще начиналось. Оно было только на бумаге», - сказал Бридлав во время визита в Косово, передает Радио Свобода.

Несмотря на принятые на прошлой неделе в Минске очередные договоренности об очередном прекращении огня, пророссийские боевики и войска России продолжили наступление на город Дебальцево на Донбассе и в конце концов вынудили к отступлению украинские войска, которые придерживались режима прекращения огня и не могли дать полноценный отпор.

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В Украине и в мире это расценили как явное нарушение минских договоренностей со стороны России и поддерживаемых ею боевиков и предупредили, что это может привести к новым санкциям против нарушителей.