Распад "поработительницы народов": экс-министр предрек России печальный конец

Все империи распадались, но еще не было империи с ядерной боеголовкой "под мышкой", отметил эксперт.

Бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой полагает, что история "поработительницы народов" Российской Федерации закончится распадом.

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Чем позже произойдет распад РФ, тем больше финансово пострадают жители этой страны, рассказал эксперт во время чата на «Главреде».

По словам собеседника, все империи распадались, но еще не было империи с ядерной боеголовкой "под мышкой".

"Это усложняет решение проблем, которые создает Москва в сегодняшнем мире…", — отметил аналитик.

Также Лановой выразил мнение, что Россия может "продать" Курильские острова японцам за отмену антироссийских санкций и политическую поддержку, вплоть до возвращения РФ в состав "Большой восьмерки".