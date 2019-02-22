Американская супермодель перепутала Украину с Россией и угодила в скандал

Эмили Ратаковски попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Harpers Bazaar Russia🇷🇺 and Harpers Bazaar Japan🇯🇵! Thank you to the 👑 @carineroitfeld and of course @mario_sorrenti for these international covers Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Фев 2019 в 7:54 PST

В сети разгорелся скандал вокруг американской супермодели Эмили Ратаковски, которая попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской.

Под фото с обложками в Instagram модели украинские и российские подписчики модели развязали не шуточная "войну".

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Украинцев не на шутку возмутила ошибка модели.

"Украина не Россия", "То что Россия напала на Украину не означает, что Украина принадлежит России", "Не знает, для какого журнала снималась, затознает, как раздеться", - возмутились украинские подписчики.

Россиян же наоборот порадовала оплошность Ратаковски: "Эмили даже не знает о существовании Украины", "Приятно конечно, но Эмили, нельзя ж быть такой глупой", "Россия рулит", - написали российские комментаторы.

Как сообщал УНИАН, группа ANNA MARIA отреагировала на скандал из-за интервью о Крыме.