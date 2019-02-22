Журнал New Yorker опубликовал обложку с обреченным Трампом

На обложке изображен президент США Дональд Трамп, стоящий на крыше почти затонувшего Белого дома и не нашедший укрытия от надвигающегося шторма.

Американский журнал New Yorker опубликовал обложку нового номера, который выйдет на следующей неделе, с названием «Настоящее чрезвычайное положение».

На обложке изображен президент США Дональд Трамп, стоящий на крыше почти затонувшего Белого дома и не нашедший укрытия от надвигающегося шторма. В руках он держит красный плакат с надписью «достройте стену».

Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой для разрешения миграционного кризиса. На ее строительстве настаивает американский лидер. Для выделения бюджета пограничной стены Трамп ранее анонсировал введение в стране режима ЧП.

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Обложка призвана показать, что настоящее чрезвычайное положение заключается в последствиях изменения климата, рассказал ее автор Барри Блитт.

«Похоже, что наш президент вкладывает свою энергию в поддельную чрезвычайную ситуацию, отрицая существование потенциально катастрофического кризиса, такого как изменение климата» — заявил Блитт.

New Yorker отмечает, что в октябре межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупредила, что у мира есть десять лет на то, чтобы сдержать глобальное потепление.