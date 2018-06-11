Казахстан покидает российский «Титаник»

Под обломками путинской России ни Лукашенко, ни Назарбаев не желают погибать. Особенно на фоне непредсказуемости президента РФ и вероятности продолжения гибридной войны даже не территориях пока еще лояльных к Москве союзников.

Огромный управленческий опыт президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подталкивает его к маневрированию в рамках треугольника Запад – Китай – Россия. С каждым днем это делать все сложнее, поэтому казахское руководство активизирует все свое политическое мастерство. Не случайно почти воплотилось в реальность предложение Назарбаева провести переговоры «нормандской четверки» в Астане. Но нежелание Путина идти на какие-либо уступки сыграло на руку Александру Лукашенко, получившему лавры основного «миротворца».

В последнее время, можно увидеть все больше подтверждений изменения политической игры Назарбаева. Например, заявления главы МИД Казахстана Ерлана Идрисова о желании завершить уже в этом году вступление страны во Всемирную торговую организацию, а также расширить сотрудничество с Евросоюзом. В условиях жестких санкций против РФ и усиления международной изоляции России, надеяться на успешное развитие Евразийского Экономического Союза бесперспективно. По словам Идрисова, «через ВТО Казахстан надеется получить доступ к разветвленной системе мировой торговли, к ее стандартам, нормам и правилам». То есть, страна рассчитывает играть по общемировым правилам, а не замыкаться в добровольной изоляции со строителями «русского мира».

Особенности казахской петрономики в условиях долговременного падения цен на углеводороды дают ей единственный шанс – еще большая либерализация экономики, консенсус интересов США, ЕС и Китая. Не секрет, что доля углеводородного сырья составляет примерно две трети в совокупном экспорте Казахстана. Соответственно, в случае отсутствия структурных внутренних изменений и частичного разделения ужесточающейся изоляции РФ со стороны мирового сообщества, экономическое падение Казахстана будет очень серьезным, вместе с его последствиями. Россия уже сейчас практически ничего не может предложить Казахстану с экономической точки зрения, а вялотекущие торговые войны внутри Евразийского экономического союза практически ставят крест на будущем сего образования.

Процесс политической и экономической отстройки Казахстана от России все больше закрепляется и в озвученных публичных выступлениях казахстанских властей. Подобные заявления высших представителей власти Казахстана не удивительны, поскольку Россия усиливает свое давление на президента Назарбаева. Для этого в республике имеется разветвленная «пятая колона», представляющая русскоязычных граждан Казахстана на севере страны. Например, не так давно заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков предложил провести досрочные президентские выборы в республике в ближайшее время. Таким образом, Москва демонстрирует готовность к запуску досрочного сценария смены власти в Казахстане не дожидаясь очередных президентских и парламентских выборов, запланированных на 2016 год. Еще ранее президент Путин в своем выступлении открыто заявил, что до развала Советского Союза и президентства Назарбаева Казахстан не имел собственной государственности. Таким образом, двумя основными угрозами со стороны России выступают внутренняя дестабилизация и провоцирование массовых беспорядков, а также сценарий аннексии части территории Казахстана методом гибридной войны.

Пока Астана реагирует осторожными контрвыпадами, не ввязываясь в открытое противостояние с Кремлем, – то появлением видеоролика о природе российской государственности, то официальным запретом на государственном уровне «георгиевских лент» во время празднования Дня Победы в стране. Но не исключено, что грубое давление путинского режима заставит Назарбаева активнее отстраиваться от тонущего российского «Титаника».

Работа в этом направлении уже активно проводится властями Казахстана. Например, страна планирует завершить процесс делимитации границ, завершив процесс демаркации, в том числе с Россией. Более того, резкое ухудшение экономической ситуации в России и девальвация российского рубля тянут за собой поток дешевых товаров из РФ и оказывают весьма болезненное влияние на местных производителей. Соответственно, в Астане все чаще звучат предложения ввести квоты на российские товары (широкий спектр) и восстановить таможню на границе.

Более того, власти Казахстана на официальном уровне запускают процесс переселения населения из южных регионов страны на север. Это позволит немного разбавить пророссийскую «пятую колону» в стране. Также руководство Казахстана планирует в нынешнем году провести совместные военные учения с США под названием «Степной орел - 2015», за которым будут наблюдать представители штабов стран НАТО. Возможно, таким образом, Назарбаев пытается отбить у Путина желание послать «вежливых зеленых человечков» в казахстанские степи.

Как бы то ни было, совершенно очевидно, что в надежности России как долгосрочного политического и экономического союзника не верит уже никто, включая самых близких союзников Москвы. Путинский «Титаник» окончательно идет на дно, и разделить его участь ни Минск, ни Астана не желают. В ближайшее время, Назарбаев будет оказывать все большее внимание Украине, предлагая как новые миротворческие инициативы, так и посильную гуманитарную и экономическую помощь. Такой шаг Назарбаева, возможно, будет воспринят Западом как своевременный и «правильный анализ ситуации», что даст шанс нынешнему казахстанскому президенту на сохранение стабильности страны в условиях начала масштабных изменений в самой России.

Роман Рукомеда