Трамп уволил бывшего главу ФБР из-за открытых против него дел - СМИ

Бывший чиновник ведомства сообщил в эфире американского телевидения, что рассматривает возможность обращения в суд на американское правительство из-за своего увольнения.

Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб заявил, что причиной его увольнения президентом США Дональдом Трампом стали два новых расследования, открытых против американского лидера.

«Я считаю, что меня уволили, потому что я открыл дело против президента Соединенных Штатов», — сказал Маккейб, который потерял работу за день до официального выхода на пенсию. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

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Маккейба уволили в марте 2018 года. Кроме того, бывший чиновник ведомства сообщил в эфире американского телевидения, что рассматривает возможность обращения в суд на американское правительство из-за своего увольнения.

Ранее сообщалось, что Трамп пытался обосновать «российским делом» увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году.